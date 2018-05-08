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Market News
May 8, 2018 / 4:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-E Ink And SES-Imagotag Announce Strategic Collaboration On Retail Internet Of Things Market

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - E INK HOLDINGS INC:

* E INK AND SES-IMAGOTAG ANNOUNCE A STRATEGIC COLLABORATION TO STRENGTHEN THEIR POSITIONS IN THE RETAIL INTERNET OF THINGS MARKET

* AS PART OF COLLABORATION, CO AGREED TO COMPLETE EUR 26 MILLION INVESTMENT IN SES-IMAGOTAG

* INVESTMENT IN SES-IMAGOTAG IN FORM OF CAPITAL INCREASE OF SES-IMAGOTAG

* COLLABORATION BACKED BY EXECUTION BETWEEN E INK AND SES-IMAGOTAG OF SUBSCRIPTION AGREEMENT BY YUEN-YU INVESTMENT CO. LTD, E INK SUBSIDIARY, TO RESERVED CAPITAL INCREASE OF SES-IMAGOTAG FOR ABOUT EUR 26 MILLION, AT EUR 30 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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