BRIEF-Eagle Hospitality Trust Responds To MAS & CAD Of Singapore Police's Joint Investigation

June 8 (Reuters) - Eagle Hospitality Trust:
* REFERS TO MAS & COMMERCIAL AFFAIRS DEPARTMENT OF SINGAPORE POLICE FORCE STATEMENT DATED 5 JUNE ON START OF JOINT INVESTIGATION
* PROBE INTO CURRENT & FORMER DIRECTORS, & OFFICERS RESPONSIBLE FOR MANAGING EHT ON SUSPECTED BREACHES OF DISCLOSURE REQUIREMENTS
* MAS CONFIRMED REVIEW OF APPLICATION TO MAS BY FAR EAST CONSORTIUM INTL AS PROPOSED NEW CONTROLLER OF REIT MANAGER IS IN PROGRESS
* MANAGERS CONFIRM CURRENT DIRECTORS WILL CONTINUE TO COOPERATE WITH AUTHORITIES ON INVESTIGATION
* BOARDS OF MANAGERS UNDERSTAND THAT FORMER DIRECTORS OF MANAGERS ALSO BEEN OR WILL BE INTERVIEWED
* AS OF JUNE 8, AUTHORITIES HAVE NOT DISCLOSED TO MANAGERS ANY FURTHER DETAILS OF INVESTIGATION Source text for Eikon: Further company coverage: