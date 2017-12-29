FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 29, 2017 / 10:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Eagle Materials Says Co, Unit Agreed To Pay About $39 Mln In Cash To Settle Claims Against Them

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Eagle Materials Inc:

* EAGLE MATERIALS SAYS ON DEC 29, CO, UNIT, NEW NGC INC, PABCO BUILDING PRODUCTS ENTERED INTO SETTLEMENT AGREEMENT WITH COUNSEL - SEC FILING

* EAGLE MATERIALS - AGREEMENT TO SETTLE CLAIMS MADE AGAINST COS IN DIRECT PURCHASER CLASS ACTIONS PENDING IN U.S. DISTRICT COURT IN PENNSYLVANIA

* EAGLE MATERIALS - CO, UNIT AGREED TO PAY TOTAL OF ABOUT $39 MILLION IN CASH TO SETTLE CLAIMS AGAINST THEM

* EAGLE MATERIALS INC - WILL RECORD SETTLEMENT AMOUNT AS AN EXPENSE IN ITS FISCAL Q3 2018 RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.