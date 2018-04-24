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April 24, 2018 / 4:32 PM / in an hour

BRIEF-Eagle Point Credit Company Inc. To Redeem 7.00% Notes Due 2020

Reuters Staff

1 Min Read

Eagle Point Credit Company Inc:

* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC. TO REDEEM 7.00% NOTES DUE 2020

* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC - REDEMPTION PRICE PER NOTE WILL BE $25 PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST THROUGH, BUT EXCLUDING, REDEMPTION DATE

* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC - REDEMPTION OF NOTES IS EXPECTED TO RESULT IN INTEREST SAVINGS THROUGH ORIGINAL MATURITY DATE OF NOTES

* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC - WILL REDEEM 100%, OR $60 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, OF ISSUED AND OUTSTANDING NOTES ON MAY 24, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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