BRIEF-Eagle Point Credit Company Inc. To Redeem 7.00% Notes Due 2020

Eagle Point Credit Company Inc:
* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC. TO REDEEM 7.00% NOTES DUE 2020
* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC - REDEMPTION PRICE PER NOTE WILL BE $25 PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST THROUGH, BUT EXCLUDING, REDEMPTION DATE
* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC - REDEMPTION OF NOTES IS EXPECTED TO RESULT IN INTEREST SAVINGS THROUGH ORIGINAL MATURITY DATE OF NOTES
* EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC - WILL REDEEM 100%, OR $60 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, OF ISSUED AND OUTSTANDING NOTES ON MAY 24, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: