Healthcare
April 2, 2020 / 10:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Earthasia International Holdings Updates On Ops

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Earthasia International Holdings Ltd :

* EARTHASIA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD- SAVE FOR A RESTAURANT IN ITALY, ALL CATERING OPERATIONS HAVE BEEN RESUMED SINCE LATE MARCH 2020

* EARTHASIA INTERNATIONAL HOLDINGS - PRODUCTION FACTORY IN JIXI, HEILONGJIANG PROVINCE, PRC COMMENCED PRODUCTION SINCE 1 APRIL

* EARTHASIA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD - FULL PRODUCTION PRODUCTION AT FACTORY IN JIXI, HEILONGJIANG PROVINCE, EXPECTED TO BE ACHIEVED BY END OF APRIL Source text for Eikon: Further company coverage:

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