Healthcare
April 3, 2020 / 12:52 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Eastnine Updates On Corona Crisis Impact

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Eastnine AB (publ):

* THE CORONA CRISIS FORCES EASTNINE’S ASSOCIATED COMPANY MFG’S STORES TO STAY CLOSED

* CORONA CRISIS HAS A NEGATIVE IMPACT ON EASTNINE’S ASSOCIATED COMPANY, RUSSIAN FASHION CHAIN, MELON FASHION GROUP (MFG)

* CORONA CRISIS HAS ALSO WEAKENED RUBLE’S EXCHANGE RATE AGAINST EURO DURING Q1 OF 2020

* MFG STORES ARE CLOSED FROM APRIL 1, 2020 AND ARE EXPECTED TO REMAIN CLOSED FOR REST OF MONTH

* E-COMMERCE, WHICH ACCOUNTED FOR ABOUT 20 PERCENT OF COMPANY’S SALES BEFORE CORONA PANDEMIC, IS STILL RUNNING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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