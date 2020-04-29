Healthcare
April 29, 2020 / 7:53 AM / in 17 minutes

BRIEF-Easyhotel Says Citrus To Take Actions That Differ In Some Limited Respects From One Of Statements Of Intent

1 Min Read

April 29 (Reuters) - easyHotel PLC:

* EASYHOTEL PLC - CITRUS HAS DECIDED TO TAKE CERTAIN COURSES OF ACTION THAT DIFFER IN CERTAIN LIMITED RESPECTS FROM ONE OF STATEMENTS OF INTENT

* EASYHOTEL PLC - VARIATION TO RELEVANT STATED INTENTION STEMS FROM UNPRECEDENTED CHALLENGES RESULTING FROM COVID-19 PANDEMIC

* EASYHOTEL - SOME EMPLOYEES PLACED IN JOB PROTECTION SCHEMES THAT APPLY IN COUNTRIES WHERE CO OPERATES. OTHERS CONTINUING TO WORK WHERE THEY CAN

* EASYHOTEL - REMAINS CITRUS’S EXPECTATION ONCE CO ABLE TO REOPEN HOTELS, EMPLOYEES WILL RETURN TO WORK ON CURRENT TERMS AND CONDITIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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