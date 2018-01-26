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#Consumer Goods and Retail
January 26, 2018 / 7:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-easyhotel Says To Buy Property In Milton Keynes For New Hotel

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Easyhotel Plc:

* ‍HAS CONDITIONALLY ACQUIRED A 125-YEAR LEASEHOLD OF PART OF NORFOLK HOUSE ON SILBURY BOULEVARD, A CENTRAL SITE IN MILTON KEYNES​

* ‍DEVELOPMENT HAS ALREADY RECEIVED PLANNING PERMISSION AND ACQUISITION WILL BE COMPLETED SUBJECT TO PLANNING BEING FINALISED AT END OF JUDICIAL REVIEW PERIOD​

* EASYHOTEL - INTENDS TO CONVERT ITS PART OF BUILDING INTO A 124-BEDROOM HOTEL, WHICH IS EXPECTED TO OPEN BY MID-2019 AT A TOTAL COST OF ABOUT £8.7 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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