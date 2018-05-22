BRIEF-Eaton Vance Corp Posts Q2 Adjusted EPS $0.77

May 22 (Reuters) - Eaton Vance Corp:
* EATON VANCE CORP REPORT FOR THE THREE AND SIX MONTH PERIODS ENDED APRIL 30, 2018
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.77 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY CONSOLIDATED SALES AND OTHER INFLOWS WERE $39.4 BILLION IN Q2 OF FISCAL 2018, UP 1 PERCENT
* CONSOLIDATED ASSETS UNDER MANAGEMENT WERE $440.1 BILLION ON APRIL 30, 2018, UP 14 PERCENT
* AVERAGE CONSOLIDATED ASSETS UNDER MANAGEMENT WERE $440.6 BILLION IN Q2 OF FISCAL 2018, UP 17 PERCENT
* Q2 REVENUE VIEW $423.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: