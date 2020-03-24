Healthcare
March 24, 2020 / 7:53 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ebiquity Announces Postponement Of Results

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Ebiquity PLC:

* EBIQUITY PLC - POSTPONEMENT OF RESULTS AND COVID 19 UPDATE

* EBIQUITY PLC - EBIQUITY WOULD BE EXPECTING TO REPORT, ON A GOING CONCERN BASIS, FY REVENUE OF £68.7 MILLION AND ADJUSTED OPERATING PROFIT OF £6.2 MILLION

* EBIQUITY PLC - TRADING IN CURRENT YEAR HAS STARTED IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATION

* EBIQUITY PLC - BOARD THEREFORE BELIEVES IT PRUDENT AT THIS STAGE TO WITHDRAW GUIDANCE ON GROUP’S OVERALL PERFORMANCE IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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