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March 26, 2018 / 8:27 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Eclipse Resources Reaffirms Q1 Production Guidance Of 304 To 311 MMcfe/ Day

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Eclipse Resources Corp:

* ECLIPSE RESOURCES ANNOUNCES OPERATIONAL UPDATE, MARCELLUS TYPE CURVE INCREASE AND UPCOMING CONFERENCE PARTICIPATION

* ECLIPSE RESOURCES - REAFFIRMED Q1 PRODUCTION GUIDANCE OF 304 TO 311 MMCFE/ DAY, EXPECTS PRODUCTION TO BE ABOVE MIDPOINT OF SUCH GUIDANCE RANGE

* ECLIPSE RESOURCES -‍ HAS ABOUT 82% OF EXPECTED 2018 NATURAL GAS PRODUCTION HEDGED AT AVERAGE FLOOR PRICE OF $2.93/MMBTU, AVERAGE CEILING PRICE OF $3.26/MMBTU​

* ECLIPSE RESOURCES - ‍HAS AVERAGE OF 142,500 MMBTU PER DAY OF EXPECTED 2019 NATURAL GAS PRODUCTION HEDGED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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