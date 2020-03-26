Healthcare
March 26, 2020 / 10:40 AM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-Eco World Development Group Posts Qtrly Net Profit 33.5 Mln RGT

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Eco World Development Group Bhd :

* ECOWORLD INTERNATIONAL BELIEVES IT WILL BE ABLE TO ACHIEVE SALES OF RM2.2 BILLION IN FY2020

* QTRLY REVENUE 537.9 MILLION RGT, QTRLY NET PROFIT 33.5 MILLION RGT

* QTRLY REVENUE 537.9 MILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 491.2 MILLION RGT, YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 30.3 MILLION RGT

* COVID-19 OUTBREAK EXPECTED TO AFFECT ECOWORLD INTERNATIONAL’S OPEN MARKET SALES MOMENTUM FOR REST OF FY20

* FOR REST OF FY2020, COVID-19 OUTBREAK EXPECTED TO MAINLY AFFECT ECOWORLD INTERNATIONAL’S OPEN MARKET SALES MOMENTUM

* ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP SAYS FOR Q1 2020, ECOWORLD MALAYSIA AND ECOWORLD INTERNATIONAL INTERIM COMBINED SALES TARGET OF 4.2 BILLION RGT FOR FY2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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