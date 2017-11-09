BRIEF-Ecotel Communication ‍Q3 EBITDA up at 1.8 mln euros​

Nov 9 (Reuters) - ECOTEL COMMUNICATION AG
* SAYS Q3 CONSOLIDATED REVENUE INCREASES BY EUR 2.0 MILLION TO EUR 33.3 MILLION
* SAYS Q3 CONSOLIDATED REVENUE IMPROVES BY EUR 0.2 MILLION TO EUR 7.3 MILLION
* SAYS Q3 B2B TRANSACTIONS GROW FROM EUR 0.8 MILLION TO EUR 12.0 MILLION
* SAYS FREE CASH FLOW IN Q3 TOTALLED EUR 0.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 0.7 MILLION)
* SAYS 9 MONTHS OF 2017 GROUP ACHIEVED EBIT OF EUR 1.6 MILLION (2016: EUR 1.9 MILLION)
* NOW EXPECTS HIGHER CONSOLIDATED REVENUE OF EUR 120 TO 130 MLN AND EBITDA OF ABOUT EUR 7.0 MLN IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)