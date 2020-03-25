Healthcare
March 25, 2020 / 8:19 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ecsc Group FY Organic Revenue Growth Of 10% To £5.91M

1 Min Read

March 25 (Reuters) - ECSC Group PLC:

* ECSC GROUP PLC - FY ORGANIC REVENUE GROWTH OF 10% TO £5.91M (2018: £5.38M*)

* ECSC GROUP PLC - FY ADJUSTED EBITDA** BREAK-EVEN (2018: LOSS OF £0.6M)

* ECSC GROUP PLC - OVERALL Q1 REVENUE GROWTH EXPECTED TO BE CIRCA 9%

* ECSC GROUP PLC - OVERALL Q1 REVENUE GROWTH EXPECTED TO BE CIRCA 9%

* ECSC GROUP PLC - Q1 CONSULTING SALES LEVELS UP BY MORE THAN 15% YEAR-ON-YEAR

* ECSC GROUP PLC - WITHDRAWING OUR MARKET GUIDANCE FOR 2020 AND 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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