Healthcare
May 13, 2020 / 9:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-EDAP Says Seeing Early Signs That Certain Markets Are Returning To More Normalized Business Environment

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Edap Tms SA:

* EDAP REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS AND PROVIDES OPERATIONAL UPDATE

* Q1 REVENUE FELL 24.9 PERCENT TO $8.4 MILLION

* STRATEGIC REFOCUSING OF FUTURE DEVELOPMENT PROGRAMS TOWARDS HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) AND RELATED GROWTH OPPORTUNITIES

* EXPECTED AND DID EXPERIENCE A DECELERATION IN BOTH PROCEDURE VOLUMES AND NEW SYSTEM SALES IN QUARTER

* SEEING EARLY SIGNS THAT CERTAIN MARKETS ARE RETURNING TO A MORE NORMALIZED BUSINESS ENVIRONMENT

* WILL BE REVISITING OUR LITHOTRIPSY RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENT STRATEGY

* BELIEVE IT IS IMPORTANT TO SHIFT AND NARROW OUR RESEARCH AND DEVELOPMENT FOCUS AND MARKETING TOWARDS HIFU AND DISTRIBUTION

* LITHOTRIPSY BUSINESS GENERATES SIGNIFICANT AND STEADY CASH FLOW FOR COMPANY THAT CAN FINANCE FUTURE HIFU DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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