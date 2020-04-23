Healthcare
April 23, 2020 / 5:31 AM / in 32 minutes

BRIEF-Edenred Q1 Revenue Up 6.3% LFL To EUR 395 Mln

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Edenred SA:

* EDENRED : FIRST-QUARTER 2020 REVENUE - EDENRED REPORTS FURTHER STRONG GROWTH, PARTLY OFFSET BY THE INITIAL LOCKDOWN MEASURES INTRODUCED IN RESPONSE TO THE COVID-19 EPIDEMIC

* A MARKED DECREASE IN BUSINESS EXPECTED IN Q2

* ON CORONAVIRUS: EDENRED RESPONDS SWIFTLY BY LAUNCHING A €100 MILLION COST-SAVING PLAN IN 2020 AND REVISING INTENDED CAPITAL EXPENDITURE FOR THE YEAR DOWNWARD

* DUE TO UNCERTAIN ENVIRONMENT RESULTING FROM COVID-19 EPIDEMIC, GROUP SUSPENDED ITS TARGETS FOR FULL-YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below