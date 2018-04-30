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April 30, 2018 / 11:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Edge Therapeutics Announces Review Of Strategic Alternatives

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Edge Therapeutics Inc:

* EDGE THERAPEUTICS ANNOUNCES REVIEW OF STRATEGIC ALTERNATIVES

* EDGE THERAPEUTICS INC - BOARD OF DIRECTORS IS CONDUCTING A COMPREHENSIVE REVIEW OF STRATEGIC ALTERNATIVES FOCUSED ON MAXIMIZING STOCKHOLDER VALUE

* EDGE THERAPEUTICS INC - EDGE INTENDS TO STREAMLINE ITS OPERATIONS IN ORDER TO PRESERVE ITS CASH RESOURCES

* EDGE THERAPEUTICS INC - HAS RETAINED PIPER JAFFRAY & CO. TO ACT AS ITS FINANCIAL ADVISOR TO ASSIST WITH REVIEW PROCESS

* EDGE THERAPEUTICS INC - POTENTIAL STRATEGIC ALTERNATIVES THAT MAY BE EXPLORED/EVALUATED AS PART OF REVIEW INCLUDE ACQUISITION, MERGER Source text for Eikon: Further company coverage:

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