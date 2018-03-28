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March 28, 2018 / 11:30 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Edge Therapeutics Provides Update Following Interim Analysis

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Edge Therapeutics Inc:

* EDGE THERAPEUTICS PROVIDES UPDATE FOLLOWING INTERIM ANALYSIS OF PHASE 3 NEWTON 2 STUDY OF EG-1962 IN ANEURYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE

* EDGE THERAPEUTICS INC - STUDY UNLIKELY TO ACHIEVE PRIMARY EFFICACY ENDPOINT; DMC RECOMMENDS DISCONTINUATION OF STUDY

* EDGE THERAPEUTICS INC - NO UNEXPECTED SAFETY FINDINGS IN STUDY

* EDGE THERAPEUTICS INC - EDGE TO REDUCE COSTS AND EVALUATE NEXT STEPS

* EDGE THERAPEUTICS - PHASE 3 STUDY OF EG-1962 SHOWED LOW PROBABILITY OF ACHIEVING STATISTICALLY-SIGNIFICANT DIFFERENCE VERSUS STANDARD OF CARE

* EDGE THERAPEUTICS - DATA MONITORING COMMITTEE RECOMMENDED STUDY BE STOPPED BASED ON CONCLUSION THAT STUDY HAS LOW PROBABILITY OF MEETING PRIMARY ENDPOINT

* EDGE THERAPEUTICS - ANTICIPATES IN NEAR TERM REDUCING SCOPE OF OPERATIONS, INCLUDING SIZE OF WORKFORCE, IN ORDER TO PRESERVE CASH RESOURCES

* EDGE THERAPEUTICS INC - HAS DECIDED TO DISCONTINUE NEWTON 2 STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

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