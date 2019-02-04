Switzerland Market Report
February 4, 2019 / 5:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Edisun Power Buys 49 MW Photovoltaic Construction Project In North-Eastern Portugal

1 Min Read

Feb 4 (Reuters) - Edisun Power Europe AG:

* EQS-ADHOC: THE NEXT MILESTONE IN EDISUN POWER’S GROWTH STRATEGY

* SIGNS CONTRACT TO ACQUIRE A 49 MW PHOTOVOLTAIC CONSTRUCTION PROJECT IN NORTH-EASTERN PORTUGAL

* PROJECT IS BEING SOLD BY SWISS COMPANY SMARTENERGY INVEST AG

* CLOSING OF SALE SHOULD BE COMPLETED IN Q2 OF 2019 AT LATEST

* CONSTRUCTION OF PLANT TO BEGIN THIS YEAR, FACILITY SHOULD BE CONNECTED TO GRID IN H1 OF 2020

* FROM 2020 ONWARDS, PROJECT WILL REALIZE A NET RESULT OF AROUND CHF 1 MILLION ON AN ANNUALIZED BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below