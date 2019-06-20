Switzerland Market Report
June 20, 2019 / 3:45 PM / in an hour

BRIEF-Edisun Power Europe Increases Capital By Contribution In Kind Of Photovoltaic Project

1 Min Read

June 20 (Reuters) - EDISUN POWER EUROPE AG:

* SUCCESSFULLY INCREASED ITS SHARE CAPITAL FROM CHF 15,370,920.00 TO CHF 17,794,380.00

* AFTER COMPLETION OF CAPITAL INCREASE, SMARTENERGY INVEST HOLDS AROUND 13.6% OF SHARES IN COMPANY

* COMPLETION OF CAPITAL INCREASE IS EXPECTED TO BE ENTERED IN COMMERCIAL REGISTER BY END-JUNE 2019

* LISTING OF NEWLY ISSUED SHARES ON SIX SWISS EXCHANGE IS DEFERRED UNTIL DEC 31, 2019 AT THE LATEST

* SMARTENERGY INVEST COMMITTED ITSELF TO EDISUN NOT TO SELL THE NEW SHARES UNTIL END OF PHOTOVOLTAIC PROJECT IN PORTUGAL, PLANNED FOR NEXT YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below