BRIEF-Edisun Power Europe Successfully Completes Capital Increase

Nov 27 (Reuters) - EDISUN POWER EUROPE AG:
* EDISUN POWER EUROPE AG: EDISUN POWER SUCCESSFULLY COMPLETES CAPITAL INCREASE
* ON CLOSURE OF BOOKBUILDING SUBSCRIPTION/PLACING PRICE WAS SET AT CHF 125
* OVERALL, 415.000 NEW REGISTERED SHARES TOTALING CHF 51.9 MILLION WERE PLACED WITH EXISTING AND NEW INVESTORS
* OF UP TO 415’000 NEW REGISTERED SHARES TO BE ISSUED IN ORDINARY CAPITAL INCREASE, 195’069 WERE TAKEN UP BY EXISTING SHAREHOLDERS IN SUBSCRIPTION OFFER
* FURTHER 219’931 NEW REGISTERED SHARES WERE PLACED WITH INSTITUTIONAL AND PRIVATE INVESTORS
* WITH NET PROCEEDS OF CHF 50.1 MILLION, COMPANY WILL CHIEFLY REALIZE PHOTOVOLTAIC PROJECTS IN PORTUGAL WITH AN OUTPUT OF 134 MW Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)