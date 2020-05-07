Healthcare
May 7, 2020 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Editas Medicine Q1 Loss Per Share $0.69

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Editas Medicine Inc:

* EDITAS MEDICINE ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 RESULTS AND UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.69

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.79 — REFINITIV IBES DATA

* CASH, CASH EQUIVALENTS, AND MARKETABLE SECURITIES OF $415 MILLION AS OF MARCH 31, 2020

* ON TRACK TO FILE IND FOR EDIT-301 FOR SICKLE CELL DISEASE BY END OF 2020

* EDITAS MEDICINE - EXPECTS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES TO ENABLE IT TO FUND OPERATING EXPENSES, CAPEX FOR AT LEAST NEXT 24 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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