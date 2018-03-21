FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 21, 2018 / 9:17 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Edwards Completes Enrollment In Partner 3 Low-Risk CT Sub-Study

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Edwards Lifesciences Corp:

* EDWARDS COMPLETES ENROLLMENT IN PARTNER 3 LOW-RISK CT SUB-STUDY, UPDATES TIMELINE FOR SAPIEN 3 ULTRA SYSTEM LAUNCH IN EUROPE

* EDWARDS LIFESCIENCES - NOW EXPECTS THAT EUROPEAN LAUNCH OF SAPIEN 3 ULTRA SYSTEM WILL OCCUR LATER IN 2018

* EDWARDS LIFESCIENCES - UPDATED TIMING FOR EUROPEAN LAUNCH OF SAPIEN 3 ULTRA SYSTEM DOES NOT CHANGE SALES GUIDANCE FOR 2018

* EDWARDS LIFESCIENCES CORP - EDWARDS CONTINUES TO EXPECT U.S. INTRODUCTION OF SAPIEN 3 ULTRA SYSTEM IN LATE 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.