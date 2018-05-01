BRIEF-Edwards Lifesciences Enters Into Accelerated Share Repurchase Agreement

May 1 (Reuters) - Edwards Lifesciences Corp:
* EDWARDS LIFESCIENCES ENTERS INTO ACCELERATED SHARE REPURCHASE AGREEMENT
* EDWARDS LIFESCIENCES CORP - WILL RECEIVE APPROXIMATELY 2.5 MILLION SHARES IN MAY 2018
* EDWARDS LIFESCIENCES CORP - ACCELERATED SHARE REPURCHASE (ASR) AGREEMENT TO REPURCHASE AN AGGREGATE OF $400 MILLION OF EDWARDS’ COMMON STOCK
* EDWARDS LIFESCIENCES CORP - ENTERED INTO AN ACCELERATED SHARE REPURCHASE AGREEMENT TO REPURCHASE $400 MILLION OF EDWARDS’ COMMON STOCK. Source text for Eikon: Further company coverage: