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May 1, 2018 / 12:26 PM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Edwards Lifesciences Enters Into Accelerated Share Repurchase Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Edwards Lifesciences Corp:

* EDWARDS LIFESCIENCES ENTERS INTO ACCELERATED SHARE REPURCHASE AGREEMENT

* EDWARDS LIFESCIENCES CORP - WILL RECEIVE APPROXIMATELY 2.5 MILLION SHARES IN MAY 2018

* EDWARDS LIFESCIENCES CORP - ACCELERATED SHARE REPURCHASE (ASR) AGREEMENT TO REPURCHASE AN AGGREGATE OF $400 MILLION OF EDWARDS’ COMMON STOCK

* EDWARDS LIFESCIENCES CORP - ENTERED INTO AN ACCELERATED SHARE REPURCHASE AGREEMENT TO REPURCHASE $400 MILLION OF EDWARDS’ COMMON STOCK. Source text for Eikon: Further company coverage:

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