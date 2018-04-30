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April 30, 2018 / 9:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Edwards Lifesciences Says Entered Into Credit Agreement To Establish Multi-Currency Unsecured Revolving Credit Facility - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Edwards Lifesciences Corp:

* EDWARDS LIFESCIENCES SAYS ENTERED INTO CREDIT AGREEMENT TO ESTABLISH NEW 5-YEAR $750 MILLION MULTI-CURRENCY UNSECURED REVOLVING CREDIT FACILITY - SEC FILING

* EDWARDS LIFESCIENCES SAYS NEW AGREEMENT TO REPLACE THE EXISTING $750 MILLION UNSECURED REVOLVING CREDIT FACILITY UNDER THE 2014 CREDIT AGREEMENT

* EDWARDS LIFESCIENCES - MAY INCREASE AMOUNT OF REVOLVING CREDIT FACILITY UNDER CREDIT AGREEMENT BY UP TO ADDITIONAL $250 MILLION IN THE AGGREGATE Source text: (bit.ly/2I32g7G) Further company coverage:

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