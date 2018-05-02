BRIEF-Efecte Q1 EBITDA Swings To Loss EUR 0.5 Million

May 2 (Reuters) - Efecte Oyj:
* AIMS FOR OVER 20% ANNUAL ORGANIC GROWTH ON AVERAGE IN 2017-2022.
* ANNUAL GROWTH IN NET SALES IS EXPECTED TO EXCEED 20% IN 2018
* Q1 EBITDA LOSS EUR 0.5 MILLION VERSUS EUR 0 MILLION YEAR AGO
* ANNUAL GROWTH IN NET SALES IS EXPECTED TO EXCEED 20% IN 2018
* “DUE TO GROWTH INVESTMENTS, WE EXPECT EBITDA TO BE CLEARLY NEGATIVE”
* PROFITABILITY IN FIRST YEAR-HALF IS EXPECTED TO BE LOWER THAN IN SECOND YEAR-HALF.
* AIMS FOR OVER 20% ANNUAL ORGANIC GROWTH ON AVERAGE IN 2017-2022 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)