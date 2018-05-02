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May 2, 2018 / 11:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Efecte Q1 EBITDA Swings To Loss EUR 0.5 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Efecte Oyj:

* Q1 SALES EUR 2.9 MILLION VERSUS EUR 2.4 MILLION YEAR AGO

* AIMS FOR OVER 20% ANNUAL ORGANIC GROWTH ON AVERAGE IN 2017-2022.

* ANNUAL GROWTH IN NET SALES IS EXPECTED TO EXCEED 20% IN 2018

* Q1 EBITDA LOSS EUR 0.5 MILLION VERSUS EUR 0 MILLION YEAR AGO

* ANNUAL GROWTH IN NET SALES IS EXPECTED TO EXCEED 20% IN 2018

* “DUE TO GROWTH INVESTMENTS, WE EXPECT EBITDA TO BE CLEARLY NEGATIVE”

* PROFITABILITY IN FIRST YEAR-HALF IS EXPECTED TO BE LOWER THAN IN SECOND YEAR-HALF.

* AIMS FOR OVER 20% ANNUAL ORGANIC GROWTH ON AVERAGE IN 2017-2022 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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