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BRIEF-EFG Hermes continues to divest its remaining stake in Crédit Libanais
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August 15, 2017 / 7:45 AM / 39 minutes ago

BRIEF-EFG Hermes continues to divest its remaining stake in Crédit Libanais

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - EFG HERMES HOLDINGS

* CONTINUES TO DIVEST ITS REMAINING STAKE IN CRÉDIT LIBANAIS FOLLOWING SALE OF ITS MAJORITY STAKE IN BANK AND ITS SUBSEQUENT DECONSOLIDATION IN Q2 OF LAST YEAR

* IN Q2 2017, CO OFFLOADED ADDITIONAL 3.65 PERCENT OF CRÉDIT LIBANAIS’ SHARES, LEAVING FIRM WITH 9.46 PERCENT STAKE AT END OF PERIOD

* EMPLOYEE EXPENSES STOOD AT 39 PERCENT OF OPERATING REVENUES IN Q2, DESPITE HIGHER OVERSEAS SALARIES FOLLOWING FLOAT OF EGYPTIAN POUND, INFLATIONARY PRESSURE Source: (bit.ly/2uJV8n1) Further company coverage:

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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