Healthcare
April 15, 2020 / 5:07 AM / in an hour

BRIEF-EFG International proposes splitting payout of 2019 dividend

1 Min Read

April 15 (Reuters) - EFG International AG:

* BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE DISTRIBUTING PREVIOUSLY ANNOUNCED 2019 DIVIDEND OF CHF 0.30 PER SHARE IN TWO EQUAL INSTALMENTS

* WILL PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING ON 29 APRIL 2020 THAT A CASH DISTRIBUTION BE MADE OUT OF RESERVES FROM CAPITAL CONTRIBUTIONS OF CHF 0.15 PER SHARE

* INTENDS TO PROPOSE A SECOND CASH DISTRIBUTION OF CHF 0.15 PER SHARE TO AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Q4 OF 2020, SUBJECT TO MARKET AND ECONOMIC CONDITIONS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Michael Shields)

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