Switzerland Market Report
November 15, 2018 / 6:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-EFG Reports AuM Of 140 Bln Sfr With Lower Return On Assets

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Nov 15 (Reuters) - EFG International AG:

* EFG INTERNATIONAL PRESERVES GROWTH MOMENTUM IN A CHALLENGING ENVIRONMENT

* MAINTAINS PROFITABLE GROWTH AMID AN ONGOING CHANGE PROCESS, GENERATING UNDERLYING NET NEW ASSET GROWTH AND REALISING COST SYNERGIES AS PLANNED IN THE PERIOD FROM JULY TO END-OCTOBER 2018

* YEAR-TO-DATE ANNUALISED UNDERLYING NET NEW ASSET GROWTH AT LOWER END OF 2019 TARGET RANGE WITH SWITZERLAND & ITALY REGION RETURNING TO POSITIVE UNDERLYING INFLOWS

* ASSETS UNDER MANAGEMENT OF CHF 140.1 BILLION WITH LOWER RETURN ON ASSETS

* ON TRACK TO REALISE TARGETED PRE-TAX COST SYNERGIES FOR END-2018

* FOCUS ON DRIVING GROWTH IN KEY MARKETS, RELAUNCHING ITS DOMESTIC ITALIAN BUSINESS

* NON-UNDERLYING ITEMS IMPACT LESS ON OVERALL PROFITABILITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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