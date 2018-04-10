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April 10, 2018 / 12:13 PM / Updated 6 hours ago

BRIEF-Efore Agrees On Short Term Financing Arrangement Of EUR 4.4 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 10 (Reuters) - EFORE PLC:

* TERM FINANCING ARRANGEMENT AND PLANS RIGHTS OFFERING

* PLC HAS AGREED ON A SHORT-TERM FINANCING ARRANGEMENT OF EUR 4,4 MILLION WITH A NUMBER OF COMPANY SHAREHOLDERS

* TO PROPOSE TO AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THAT BOARD BE AUTHORIZED TO RESOLVE ON A RIGHTS ISSUE

* COMPANY WILL ISSUE A NOTICE OF GENERAL MEETING ON A SEPARATE RELEASE LATER.

* TARGETED SIZE OF RIGHTS OFFERING IS TOTAL EUR 10-13 MILLION

* TARGETED SIZE OF RIGHTS OFFERING IS TOTAL EUR 10-13 MILLION. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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