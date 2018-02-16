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February 16, 2018 / 6:10 AM / in 22 minutes

BRIEF-Efore Initiates A Review Process In Order To Secure Profitability Of Telecom Business And Starts Cooperation Negotiations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - EFORE PLC:

* EFORE INITIATES A REVIEW PROCESS IN ORDER TO SECURE PROFITABILITY OF TELECOM BUSINESS AND STARTS COOPERATION NEGOTIATIONS

* SAYS POTENTIAL STRUCTURAL CHANGES OF EFORE‘S TELECOM BUSINESS WILL ALSO HAVE AN IMPACT ON ENTIRE GROUP PERSONNEL AND FUTURE RESOURCE ALLOCATION.

* ‍AS A PART OF PROCESS AND IMPROVING PROFITABILITY, EFORE COMMENCES COOPERATION PROCEDURE IN FINLAND​

* ‍POSSIBLE TERMINATIONS OF EMPLOYMENT CONTRACTS OR SHIFTING TO PART-TIME WORK CONCERN MAXIMUM 9 PERSONS​

* ‍POSSIBLE TEMPORARILY LAY-OFFS MAY LAST MAXIMUM 90 DAYS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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