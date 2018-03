March 23 (Reuters) - EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S :

* PROFIT BEFORE TAX DKK 60.5 MILLION IN 2017

* ‍FY EBVAT DKK 14 MILLION VERSUS DKK 10.6 MILLION YEAR AGO

* ‍PROPOSES FY DIVIDEND OF DKK 1 PER SHARE OF DKK 100 NOMINAL VALUE

* ‍EXPECTS 2018 EBVAT IN RANGE OF DKK 15.5-16.0 MILLION