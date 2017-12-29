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#Market News
December 29, 2017 / 11:04 AM / Updated an hour ago

BRIEF-EgyptAir Converts Letter Of Intent To Firm Order For Bombardier C Series Aircraft

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Bombardier Inc:

* EGYPTAIR CONVERTS LETTER OF INTENT TO FIRM ORDER FOR BOMBARDIER C SERIES AIRCRAFT

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT- PARTIES HAVE EXECUTED FIRM AGREEMENT FOR SALE, PURCHASE OF 12 CS300 AIRCRAFT, ALSO RIGHTS FOR EXTRA 12 CS300 AIRCRAFT

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT - BASED ON LIST PRICE OF CS300 AIRLINER, FIRM-ORDER CONTRACT WOULD BE VALUED AT APPROXIMATELY US $1.1 BILLION

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT- SHOULD EGYPTAIR EXERCISE 12 PURCHASE RIGHTS FOR CS300 AIRCRAFT, CONTRACT VALUE WOULD INCREASE TO NEARLY $2.2 BILLION.

* BOMBARDIER COMMERCIAL AIRCRAFT SAYS EGYPTAIR‘S LETTER OF INTENT WAS PREVIOUSLY ANNOUNCED ON NOV 14 DURING 2017 DUBAI AIR SHOW Source text for Eikon: Further company coverage:

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