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BRIEF-Egypt's Palm Hills says on track to achieve FY17 sales target
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August 10, 2017 / 7:59 AM / 2 days ago

BRIEF-Egypt's Palm Hills says on track to achieve FY17 sales target

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - PALM HILLS DEVELOPMENTS COMPANY :

* IN Q2 CO HANDED OVER 467 UNITS, A GROWTH OF 12 PERCENT YOY

* Q2 NEW SALES RECORDED 156 PERCENT YOY GROWTH TO MARK EGP 2.5 BILLION

* IN Q2 NEW RESIDENTIAL SALES RECORDED EGP 2 BILLION WHILE COMMERCIAL SALES STOOD AT EGP 0.5 BILLION

* REMAINS ON TRACK TO ACHIEVE ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED FULL YEAR 2017 TARGETS WITH NEW SALES OF EGP 9.5 BILLION

* CO HAS 12 PROJECTS UNDER DEVELOPMENT, TRANSLATING INTO SALES BACKLOG EXCEEDING EGP 11.4 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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