BRIEF-eHealth Posts Q4 EPS Of $3.58

Feb 20 (Reuters) - eHealth Inc:
* EHEALTH, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2019 AND FISCAL 2019 RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.13
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $2.43 — REFINITIV IBES DATA
* REVENUE FROM MEDICARE SEGMENT IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $533.0 MILLION TO $569.0 MILLION FOR 2020
* EHEALTH- ADJUSTED EBITDA EXPECTED TO BE IN RANGE OF $120.0 MILLION TO $135.0 MILLION FOR 2020
* GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $2.64 TO $3.23 PER SHARE FOR 2020
* NON-GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $3.56 TO $4.09 PER SHARE FOR 2020
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.01, REVENUE VIEW $546.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: