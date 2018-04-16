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April 16, 2018 / 10:46 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-EHi Board Determined That Agreement With Teamsport In Best Interests Of Co, Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - eHi Car Services Ltd:

* EHI ISSUES STATEMENT REGARDING THE AGREED-UPON TRANSACTION WITH THE TEAMSPORT CONSORTIUM

* EHI CAR SERVICES - BOARD DETERMINED THAT ENTRY INTO AGREEMENT WITH TEAMSPORT CONSORTIUM WAS IN BEST INTERESTS OF CO, ITS SHAREHOLDERS

* EHI CAR SERVICES - BOARD ALSO CONSIDERED PRELIMINARY, NON-BINDING PROPOSAL FOR ALTERNATIVE TRANSACTION MADE BY OCEAN LINK PARTNERS LTD ON APRIL 2

* EHI CAR SERVICES - IN RECOMMENDING TEAMSPORT TRANSACTION TO BOARD, SPECIAL COMMITTEE DETERMINED IT WAS “SUPERIOR AND ONLY ACTIONABLE OFFER” Source text for Eikon: Further company coverage:

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