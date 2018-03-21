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March 21, 2018 / 12:06 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Eiger Biopharmaceuticals Sees Phase 3 D-Livr Trial Starting In Second Half 2018​

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Eiger Biopharmaceuticals Inc:

* EIGER BIOPHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE GUIDANCE FOLLOWING FDA MEETING ON HEPATITIS DELTA VIRUS REGISTRATION PROGRAM

* EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC - ‍PHASE 3 D-LIVR TRIAL PLANNED TO INITIATE IN SECOND HALF 2018​

* EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC - PHASE 3 D-LIVR TRIAL PLANNED TO INITIATE IN SECOND HALF 2018

* EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC - EXPECT TO SHARE ADDITIONAL INFORMATION ON PLANNED REGISTRATION PROGRAM IN 2Q 2018

* EIGER BIOPHARMACEUTICALS - ‍LIFT ENROLLMENT PLANNED FOR 2Q 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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