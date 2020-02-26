BRIEF-Ekinops: No Major Impact From Coronavirus So Far

Feb 26 (Reuters) - Ekinops SA:
* FY EBITDA EUR 15.0 MILLION VERSUS EUR 10.4 MILLION YEAR AGO
* FY REVENUE EUR 93.5 MILLION VERSUS EUR 84.2 MILLION YEAR AGO
* FY CONSOLIDATED NET PROFIT EUR 1.6 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 0.7 MILLION YEAR AGO
* END-DEC NET CASH POSITION EUR 14.0 MILLION
* CONFIRMS LONG-TERM TARGETS
* ON CORONAVIRUS: TENSIONS WITH SUPPLY CHAINS MIGHT RESULT IN POTENTIAL DELAYS IN EQUIPMENT DELIVERIES
* ON CORONAVIRUS: TO THIS DAY, EPIDEMIC DOES NOT HAVE MAJOR IMPACT ON GROUP’S OPERATIONS
* ON CORONAVIRUS: WORKS ON ALTERNATIVE SOURCING SOLUTIONS FOR CERTAIN CATEGORIES OF COMPONENTS AND PARTS Source text : bit.ly/2PHdykT Further company coverage: (Gdansk Newsroom)