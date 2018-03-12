BRIEF-Ekso Bionics Announces Executive Leadership Changes

March 12 (Reuters) - Ekso Bionics Holdings Inc:
* EKSO BIONICS ANNOUNCES EXECUTIVE LEADERSHIP CHANGES; JACK PEURACH, CO-FOUNDER OF EKSO BIONICS, LONG-TIME BOARD MEMBER AND SEASONED EXECUTIVE APPOINTED PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER; CHARLES LI, PH. D. TO JOIN BOARD OF DIRECTORS
* EKSO BIONICS HOLDINGS INC - PEURACH SUCCEEDS THOMAS LOOBY, WHO IS LEAVING COMPANY AND BOARD TO PURSUE OTHER INTERESTS
* EKSO BIONICS HOLDINGS INC - PEURACH WILL REMAIN A MEMBER OF EKSO BIONICS’ BOARD
* EKSO BIONICS HOLDINGS INC - PRIOR TO JOINING CO, PEURACH WAS EXECUTIVE VICE PRESIDENT, PRODUCTS FOR SUNPOWER CORP Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)