Healthcare
June 18, 2020 / 9:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Elanco Animal -Entered Into Amendment No. 3 To Certain Share And Asset Purchase Agreement Dated As Of August 20

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June 18 (Reuters) - Elanco Animal Health Inc:

* ELANCO ANIMAL HEALTH- ENTERED INTO AMENDMENT NO. 3 TO CERTAIN SHARE AND ASSET PURCHASE AGREEMENT DATED AS OF AUGUST 20, 2019

* ELANCO ANIMAL HEALTH- AMENDMENT EXCLUDES CERTAIN INSECTICIDE PRODUCTS IN MEXICO FROM SCOPE OF ACQUIRED ANIMAL HEALTH BUSINESS

* ELANCO ANIMAL- AMENDMENT LIMITS DURATION IN MEXICO OF RESTRICTIONS ON BAYER & ITS UNITS IN CONDUCTING BUSINESS ACTIVITIES THAT COMPETE WITH BUSINESS OF CO Source text for Eikon: bit.ly/3eqLTyA Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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