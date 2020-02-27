Healthcare
February 27, 2020 / 11:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Elanix Biotechnologies: Vice Chairman Of Supervisory Board Fang Bao Resigns

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG:

* RESIGNATION AND NOMINATION IN THE SUPERVISORY BOARD BIOTECHNOLOGIES AG:

* VICE CHAIRMAN OF SUPERVISORY BOARD FANG BAO AND A MEMBER OF SUPERVISORY BOARD, PROF. ZHANFENG CUI NOTIFIED CEO THAT THEY RESIGNED FROM OFFICE DUE TO WORK COMMITMENTS

* DISTRICT COURT IN BERLIN HAS APPOINTED SUCCESSORS, FOLLOWING BOARD’S PROPOSAL OF TWO SUITABLE CANDIDATES

* SUPERVISORY BOARD OF ELANIX HAS RE-ELECTED ANJA SILLING TO REMAIN CHAIRMAN OF BOARD

* MARCO CHRISTEN, TO BE VICE CHAIRMAN OF SUPERVISORY BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below