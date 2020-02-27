BRIEF-Elanix Biotechnologies: Vice Chairman Of Supervisory Board Fang Bao Resigns

Feb 27 (Reuters) - ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG:
* RESIGNATION AND NOMINATION IN THE SUPERVISORY BOARD BIOTECHNOLOGIES AG:
* VICE CHAIRMAN OF SUPERVISORY BOARD FANG BAO AND A MEMBER OF SUPERVISORY BOARD, PROF. ZHANFENG CUI NOTIFIED CEO THAT THEY RESIGNED FROM OFFICE DUE TO WORK COMMITMENTS
* DISTRICT COURT IN BERLIN HAS APPOINTED SUCCESSORS, FOLLOWING BOARD’S PROPOSAL OF TWO SUITABLE CANDIDATES
* SUPERVISORY BOARD OF ELANIX HAS RE-ELECTED ANJA SILLING TO REMAIN CHAIRMAN OF BOARD
* MARCO CHRISTEN, TO BE VICE CHAIRMAN OF SUPERVISORY BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)