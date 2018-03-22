BRIEF-Eldorado Gold Reports Q4 Adjusted EPS $0.02

March 21 (Reuters) - Eldorado Gold Corp:
* ELDORADO GOLD REPORTS 2017 YEAR-END AND FOURTH QUARTER FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IN 2018 ELDORADO EXPECTS TO PRODUCE 290,000-330,000 OUNCES OF GOLD, INCLUDING PRE-COMMERCIAL OUNCES FROM LAMAQUE
* QTRLY REVENUES $101.4 MILLION VERSUS $95.4 MILLION IN Q3
* IN 2018 CASH COSTS ARE FORECASTED AT $580-630 PER OUNCE.
* COMPANY SUSPENDED CASH PAYMENT OF ITS SEMI-ANNUAL DIVIDEND PAYMENT EFFECTIVE Q1 OF 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00, REVENUE VIEW $111.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: