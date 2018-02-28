FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Market News
February 28, 2018 / 10:01 PM / in 14 hours

BRIEF-Eldorado Resorts Enters Agreements To Sell Presque Isle Downs & Casino And Lady Luck Casino Vicksburg

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Eldorado Resorts Inc:

* ELDORADO RESORTS ENTERS INTO DEFINITIVE AGREEMENTS TO SELL PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO AND LADY LUCK CASINO VICKSBURG

* ELDORADO RESORTS INC - DEAL FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION​

* ELDORADO RESORTS INC - ‍CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE LADY LUCK CASINO VICKSBURG FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $50.6 MILLION​

* ELDORADO RESORTS INC - ‍CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.