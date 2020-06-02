Healthcare
June 2, 2020 / 6:46 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Electrocomponents Plc FY Profit Before Tax Up 2.3%

1 Min Read

June 2 (Reuters) - Electrocomponents PLC:

* ELECTROCOMPONENTS - FINAL RESULTS

* ELECTROCOMPONENTS PLC - FY PROFIT BEFORE TAX (PBT) UP 2.3%, ADJUSTED PBT BROADLY FLAT YEAR-ON-YEAR ON A LIKE-FOR-LIKE BASIS AT £215.0 MILLION

* ELECTROCOMPONENTS PLC - FY LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH OF 2.2%

* ELECTROCOMPONENTS PLC - NOT CURRENTLY ACCESSING UK GOVERNMENT FURLOUGH SUPPORT FOR EMPLOYEES

* ELECTROCOMPONENTS PLC - NO PLANS TO ACCESS BANK OF ENGLAND CCFF

* ELECTROCOMPONENTS PLC - AT HALF YEAR, IT WILL REVIEW MAKING AN ADDITIONAL INTERIM DIVIDEND FOR 2020

* ELECTROCOMPONENTS PLC - DECIDED IT IS PRUDENT TO DEFER FINAL DIVIDEND DECISION UNTIL IT HAS GREATER VISIBILITY

* ELECTROCOMPONENTS PLC - AT HALF YEAR, IT WILL REVIEW MAKING AN ADDITIONAL INTERIM DIVIDEND FOR 2020

* ELECTROCOMPONENTS - FY REVENUE £1,953.8M VERSUS £1,884.4M

* ELECTROCOMPONENTS - FY PROFIT BEFORE TAX £199.6M VERSUS £195.2M Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below