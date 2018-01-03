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January 3, 2018 / 7:20 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Electrocomponents Says ‍For Year To 31 March 2018 We Anticipate That Announced Us Tax Changes Will Have Minimal Impact On Group Effective Tax Rate​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Electrocomponents Plc:

* ‍FOR YEAR TO 31 MARCH 2018 WE CURRENTLY ANTICIPATE THAT ANNOUNCED US TAX CHANGES WILL HAVE MINIMAL IMPACT ON GROUP EFFECTIVE TAX RATE​

* EXPECT THAT U.S. TAX CHANGES WILL RESULT IN A NON-CASH EXCEPTIONAL TAX CREDIT AS A RESULT OF REVALUATION OF DEFERRED TAX BALANCES​

* ‍FOR YEAR TO MARCH 2019 WE CURRENTLY ANTICIPATE THAT CHANGES WILL REDUCE GROUP EFFECTIVE TAX RATE PERCENTAGE TO MID-TWENTIES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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