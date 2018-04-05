FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Semiconductors
April 5, 2018 / 6:27 AM / in 19 hours

BRIEF-Electrocomponents Sees FY Adjusted Pretax Profit Slightly Ahead Of Top End Of Market Consensus Range​

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Electrocomponents PLC:

* FY GROUP REVENUE GROWTH OF ‍13​ PERCENT VERSUS 5 PERCENT YEAR AGO

* FY TOTAL EUROPE REVENUE GROWTH OF ‍11​ PERCENT VERSUS 4 PERCENT YEAR AGO

* COMPLETED FIRST PHASE OF PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN AND DELIVERED CUMULATIVE ANNUALISED SAVINGS OF £30 MILLION​

* FY AMERICAS REVENUE GROWTH OF ‍14​ PERCENT

* ‍EXPECT RESULTS FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2018 TO BE AHEAD OF OUR PREVIOUS EXPECTATIONS

* SEES FY ‍ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX SLIGHTLY AHEAD OF TOP END OF MARKET CONSENSUS RANGE​

* ‍Q4 LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH REMAINED STRONG AT 10% LEADING TO 13% REVENUE GROWTH FOR FULL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.