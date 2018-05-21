BRIEF-Electrocore Files For IPO Of Up To $74.8 Mln

May 21 (Reuters) - Electrocore:
* ELECTROCORE LLC FILES FOR IPO OF UP TO $74.8 MILLION – SEC FILING
* ELECTROCORE SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET UNDER THE SYMBOL “ECOR”
* ELECTROCORE SAYS PIPER JAFFRAY, EVERCORE ISI, JMP SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE
* PRIOR TO CLOSING OF OFFERING, ELECTROCORE LLC INTENDS TO CONVERT INTO A DELAWARE CORP, CHANGE ITS NAME TO ELECTROCORE INC Source text: (bit.ly/2s2N5Bx)