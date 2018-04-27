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April 27, 2018 / 7:53 AM / in an hour

BRIEF-Electrolux CEO says expects to be able to offset raw material cost rise in 2018

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Electrolux AB:

* ELECTROLUX CEO SAYS FOR THE FULL YEAR WE CONTINUE TO PLAN TO OFFSET RAW MATERIAL PRICE INCREASE WITH COST EFFICIENCY MEASURES AND PRICE INCREASES

* ELECTROLUX CEO SAYS ARE IMPLEMENTING PRICE INCREASES AS WE SPEAK, SO EXPECT TO SEE CONTINUED POSITIVE NET PRICE CONTRIBUTION IN MAJOR MARKETS

* ELECTROLUX CEO SAYS OVERALL WE SEE MORE COST EFFICIENCY OPPORTUNITIES NOW THAN WE DID AT THE START OF THE YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Niklas Pollard)

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