Healthcare
July 7, 2020 / 6:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Electrolux Says Co To Report Smaller Q2 Loss Than Previously Anticipated, And Sales Growth In June

1 Min Read

July 7 (Reuters) - Electrolux AB:

* AB ELECTROLUX TO REPORT SMALLER Q2 LOSS THAN PREVIOUSLY ANTICIPATED, AND SALES GROWTH IN JUNE

* NET SALES IN Q2 ARE ESTIMATED TO BE APPROXIMATELY SEK 23.5 BILLION, A DECREASE OF 17% ORGANICALLY

* IN APRIL, DEMAND, PRODUCTION IN SEVERAL OF CO MAIN MARKETS WERE SEVERELY IMPACTED BY STRICT COUNTERMEASURES

* GROUP SALES IN MONTH OF APRIL WERE DOWN BY APPROXIMATELY 30%

* IT WILL REPORT SMALLER LOSS FOR Q2 OF 2020 THAN PREVIOUSLY ANTICIPATED, WITH OPERATING INCOME ESTIMATED TO BE ABOUT SEK -100 MILLION (1,219) Source text for Eikon: Further company coverage:

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